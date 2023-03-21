Гитлер тоже ездил. Верещук заявила, что визит Путина в Мариуполь свидетельствует о его слабости

Март, 21 в 11:53

Визит российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь свидетельствует лишь о его слабости.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью Corriere della Sera.

— Даже Гитлер побывал в Мариуполе, временно оккупированном его солдатами в 1941 году, и хорошо вспомнить, что с ним произошло. Эти фотографии лишь показывают слабость российского президента, он вскоре будет вынужден уйти в отставку, — сказала она.

Верещук также добавила, что войска РФ продолжают нарушать Женевские конвенции на захваченных территориях Украины.

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— Мужчин насильно призывают на военную службу, приказывают сменить паспорта, уничтожают или грабят частную собственность, навязывают российские учебные программы в школах. Однако я считаю, что самые серьезные несправедливости происходят в отношении гражданских заключенных. По нашим спискам, их более 3000, — подчеркнула министр.

Ночью 19 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинская разведка не имеет доказательств того, что Мариуполь посетил настоящий президент РФ Владимир Путин.

Источник: Corriere della Sera