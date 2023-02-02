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Заложит фундамент изменений на следующие годы: Стефанишина о саммите Украина-ЕС

Малиновская Ангелина редактор ленты

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала о саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве. Чего стоит ожидать Украине и почему это уникальный случай в истории — читайте дальше в материале.

– Накануне саммита мы согласуем все секторальные вещи, связанные с тем, чтобы продолжалась поддержка ЕС и торговая, и экономическая, и финансовая на период действия военного положения и до начала переговоров, – говорит она.

Стефанишина отметила, что весь день будет посвящен двусторонним консультациям, межправительственным консультациям, чтобы в ходе саммита обсудить важнейшие вопросы — поддержку Евросоюзом формулы мира, санкционной политики, военной, финансовой помощи, а также подготовку переговоров о членстве в ЕС.

– Уже сегодня будут объявлены важные решения по этому вопросу, которые мы готовили с первого дня, когда получили статус кандидата. И, надеюсь, новости будут положительными, — добавила Стефанишина.

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Также она отметила, что в ходе саммита будут обсуждаться политические реформы и последующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

— Более того, мы поговорим о новых финансовых программах, в частности в условиях поддержки Украины по восстановлению энергетической инфраструктуры. И, конечно, объявим о первых шагах, связанных с подготовкой к переговорному процессу о будущем членстве.

Я не могу раскрывать сейчас детали, но это действительно будет важный шаг, который дополнительно к семи рекомендациям заложит фундамент изменений и реформ в нашей стране на следующие годы, – говорит Стефанишина.

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