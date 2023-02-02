Закладе фундамент змін на наступні роки: Стефанішина про саміт Україна-ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла про саміт Україна-ЄС, який пройде в Києві. На що варто очікувати Україні та чому це унікальний випадок в історії – читайте далі у матеріалі.

– На передодні саміту ми узгодимо всі секторальні речі, пов’язані з тим, щоб продовжувалась підтримка ЄС і торгівельна, і економічна, і фінансова на період дії воєнного стану і до початку перемовин, – каже вона.

Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що весь день буде присвячений двостороннім консультаціям, міжурядовим консультаціям, щоб у ході саміту обговорити найважливіші питання – підтримку Євросоюзом формули миру, санкційної політики, військової, фінансової допомоги, а також підготовка перемовин про членство у ЄС.

– Вже сьогодні будуть оголошені важливі рішення з цього питання, які ми готували з першого дня, коли отримали статус кандидата. І, сподіваюсь, новини будуть позитивні, – додала Стефанішина.

Також вона зазначила, що під час саміту будуть обговорюватися політичні реформи та наступні кроки для вступу України в ЄС.

– Більше того ми проговоримо про нові фінансові програми, зокрема в умовах підтримки України по відновленню енергетичної інфраструктури. І, звичайно, оголосимо про перші кроки, пов’язані з підготовкою до переговорного процесу про майбутнє членство. Я не можу розкривати зараз деталі, але це дійсно буде важливий крок, який додатково до семи рекомендацій закладе фундамент змін і реформ в нашій країні на наступні роки, – говорить віцепрем’єр-міністерка.

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