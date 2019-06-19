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Факты / Видео / Украина / Политика

Закону о языке нужна информационная кампания, а не ревизия – Розенко

Не делать ревизию закона о языке призвала власти правительственная экспертная группа по вопросам языковой политики.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко – нужно наоборот – проводить информационную кампанию, разъяснять нормы документа. А также до 23 июля необходимо подать предложения относительно состава Национальной комиссии по стандартам государственного языка и кандидатуры на должность Уполномоченного по защите украинского языка.

Читайте: Закон о языке: как голосовали нардепы (СПИСОК)

Напомним, закон о функционировании украинского языка как государственного приняли в конце апреля. Он защищает украинский и регламентирует его применение в государственной сфере.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что предусматривает закон о языке.

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