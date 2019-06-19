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Закону про мову потрібна інформаційна кампанія, а не ревізія – Розенко

Не робити ревізію закону про мову закликала владу урядова експертна група з питань мовної політики.

За словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка – потрібно навпаки – проводити інформаційну кампанію, роз’яснювати норми документа. А також до 23 липня слід подати пропозиції щодо складу Національної комісії зі стандартів державної мови і кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту української.

Читайте: Закон про мову: як голосували нардепи (СПИСОК)

Нагадаємо, закон про функціонування української мови як державної ухвалили наприкінці квітня. Він захищає українську і регламентує її застосування у державній сфері.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що передбачає закон про мову.

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