Закрепление децентрализации в Конституции: когда реформа охватит страну

Успехи децентрализации вдохновили правительство закрепить ее основы в Конституции, чтобы у преемников не было соблазна уменьшить роль местных общин и их самостоятельность. Кабмин разрабатывает изменения в Конституцию, которые навсегда закрепят положение о децентрализации.

Накануне премьер-министр донес эту мысль до местных общин, сегодня на эту же тему говорил и с президентом и председателем Верховной Рады. Владимир Гройсман считает, что все необходимые механизмы можно наработать за 600 дней. Отсчет начинается с января. К 2020 году реформа должна охватить всю страну.

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Сейчас в Украине – почти 900 объединенных территориальных общин. Это 9 миллионов людей, которые решили: они могут эффективно распоряжаться своими деньгами. Основной принцип децентрализации – часть налогов остается на местах. Однако, и забота, например, об образовании и инфраструктуре переходит так же в регионы. Премьер призвал не забывать о потребностях людей с инвалидностью: Украина должна быть безбарьерной. А министр социальной политики напомнил: уже в этом месяце пенсии по инвалидности несколько выросли, в следующем году добавят еще 9%.

Сегодня на заседании правительства нашли деньги для моряков, которых незаконно захватила и отправила за решетку Россия. Их семьям выделят по 100 тыс. гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ремонт дорог на Днепропетровщине стал возможным благодаря децентрализации.

Опубликовано Декабрь, 05 в 17:01



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