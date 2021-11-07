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Маргарита Верещагіна |

Предотвращение потопов в Венеции: как работает система плавучих барьеров Моисей и сколько стоит

Обычно каждый год в ноябре Венеция тонет. Приток воды из Адриатики – называют Acqua Alta – высокая вода.

В этот раз Венеция выстояла. Сработала система плавучих барьеров с символическим названием Моисей.

Как пророк по легенде рассек море – так ныне современные технологии помогают останавливать приток воды из Адриатики. Ведь из-за изменения климата уровень мирового океана растет быстрее, чем ожидалось. За последние 20 лет зафиксировали столько же рекордных наводнений, как в течение всего прошлого столетия. Только за эту неделю пришлось поднимать шлюзы Моисея несколько раз.

78 огромных металлических блоков поднимаются со дна моря вокруг венецианской лагуны примерно через полчаса. Поэтому нужно вовремя дать сигнал, чтобы предотвратить наводнение. В прошлом году, когда защитные шлюзы запустили – синоптики дали не точный прогноз. Барьеры не успели поднять и волны снова затопили улицы.

Стоимость проекта вызывает множество вопросов. Из-за коррупции — общая сумма достигла $6 млрд. Но местные жители радуются, что мобильную морскую дамбу в конце концов построили.

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