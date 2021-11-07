Запобігання потопів у Венеції: як працює система плавучих бар’єрів Мойсей та скільки коштує

Зазвичай щороку в листопаді Венеція тоне. Приплив води з Адріатики – називають Acqua Alta – висока вода.

Та нині Венеція вистояла. Спрацювала система плавучих бар’єрів із символічною назвою Мойсей.

Як пророк за легендою розсік море – так нині сучасні технології допомагають зупиняти приплив води з Адріатики. Адже через зміни клімату рівень світового океану зростає швидше, ніж очікували. За останні 20 років зафіксували стільки ж рекордних повеней, як протягом усього минулого століття. Тож лише за цей тиждень довелося піднімати шлюзи Мойсея кілька разів.

78 величезних металевих блоків піднімаються з дна моря навколо венеційської лагуни приблизно за півгодини. Тож треба вчасно дати сигнал, щоб запобігти повені. Торік, коли захисні шлюзи запустили – синоптики дали не точний прогноз. Тож бар’єри не встигли підняти і хвилі знову затопили вулиці.

Вартість проекту викликає чимало питань. Через корупцію – загальна сума сягнула $6 млрд. Та місцеві жителі радіють, що мобільну морську дамбу врешті звели.

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