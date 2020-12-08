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Факты / Видео / Украина

Задача Киева — постоянно напоминать о войне на Донбассе: как прошла встреча ЯЕС

Во вторник, 8 декабря Ялтинская европейская стратегия вместе с Фондом Виктора Пинчука провели онлайн-дискуссию на тему Який світ формується: і що це означає для Європи та України?

К обсуждению присоединились бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и лауреат Пулитцеровской премии Энн Аппельбаум.

Одна из главных тезисов онлайн-встречи — мир сильно изменится, как только Джо Байден официально займет пост президента США.

Тони Блэр уже имел опыт урегулирования тяжелых конфликтов, поэтому также отметил, что задача Киева — постоянно напоминать международному сообществу о проблеме войны на Востоке и аннексию Крыма.

— Надо делать все, чтобы мир не забывал об этом конфликте. Это должно быть частью переговоров с администрацией Байдена. Столько смертей в центре Европы — это ужасная ситуация. И надо создать условия, чтобы суверенитет Украины уважался и не нарушался, — заявил Тони Блэр.

Энн Эплбаум уделила время вопросу о том, как демократиям бороться с авторитарными режимами в современном мире.

По мнению Тони Блэра, политики должны пользоваться не только популистскими лозунгами, но и превращать обещания в реальные шаги навстречу решению проблем.

Британский экс-премьер констатирует — в условиях пандемии фармацевты осуществили прорыв и очень быстро разработали вакцину.

Теперь необходимо, чтобы государства начали сотрудничать — на уровне ООН и Большой семерки — ради блага всего человечества.

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