Завдання Києва – постійно нагадувати про війну на Донбасі: як пройшла зустріч ЯЄС

У вівторок, 8 грудня Ялтинська Європейська Стратегія разом із Фондом Віктора Пінчука провели онлайн-дискусію на тему Який світ формується: і що це означає для Європи та України?

До обговорення долучилися колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбом.

Одна із головних тез онлайн-зустрічі – світ потужно зміниться, як тільки Джо Байден офіційно займе посаду президента США.

Тоні Блер має досвід врегулювання важких конфліктів, тому також зазначив, що завдання Києва – постійно нагадувати міжнародній спільноті про проблему війни на Сході і анексію Криму.

– Треба робити все, аби про цей конфлікт не забував світ. Це має бути частиною перемовин з адміністацією Байдена. Стільки смертей в центрі Європи – це жахлива ситуація. І треба створити умови, аби суверенітет України поважався і не порушувався, – заявив Тоні Блер.

Енн Еплбаум приділила час питанню про те, як демократіям боротися з авторитарними режимами в сучасному світі.

На думку Тоні Блера, політики повинні користуватися не лише популістичними гаслами, а й перетворювати обіцянки у реальні кроки на зустріч вирішенню проблем.

Британський екс-прем’єр констатує – в умовах пандемії фармацевти здійснили прорив і надзвичайно швидко розробили вакцину.

Тепер необхідно, аби держави почали співпрацювати – на рівні ООН та Великої сімки – заради блага всього людства.