Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України

Україна вимагає скликати Раду Безпеки ООН у відповідь на намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це йдеться в офіційній заяві українського МЗС. Наші дипломати закликають усіх членів світового співтовариства донести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій.

У свою чергу Німеччина звинуватила президента РФ Володимира Путіна у спробі ядерного залякування. А в американському Інституті вивчення війни називають дії Путіна блефом.

Що відбувається та що про це кажуть лідери країн – читайте далі у матеріалі.

Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники, так охарактеризував заяву Путіна про розміщення там тактичної ядерної зброї секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За словам Путіна, вже за тиждень у Білорусі має розпочатися підготовка екіпажів Іскандерів, здатних нести тактичну ядерну зброю. Диктатор розповідає байки, що це буде зроблено на прохання білоруської сторони і без порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

– Все, що президент Білорусі просив, всі питання, які він у зв’язку з цим ставив, вони реалізуються… – говорить кремлівський диктатор.

Путін твердить: Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами. При цьому, за його словами, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї. Хто ними керуватиме білоруси чи росіяни – незрозуміло.

Приводом для подальшої ескалації Путін обрав заяву британців про те, що вони збираються постачати снаряди в Україну зі збідненим ураном. Експерти нагадують, що такі снаряди не заборонені міжнародними організаціями. Вони втричі важчі за звичайні, тож більш бронебійні, але не мають жодного стосунку до ядерного озброєння. Крім того, боєприпаси зі збідненим ураном є і на озброєнні самої Росії і за деякими даними вона вже їх використовувала в Україні.

– Першого липня закінчуємо будівництво спец. сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі, – заявив Путін.

Дальність польоту ракет Іскандер, складає близько 500 кілометрів, вони можуть бити з Білорусі як по Україні, так і по сусідніх країнах ЄС. Путін твердить, що це відповідь на дії США. Однак американці зберігають лише невелику кількість вільнопадаючих тактичних ядерних бомб у Туреччині та деяких країнах Західної Європи.

МЗС Німеччини вже назвало цей аргумент Путіна таким, що вводить в оману. А у Пентагоні заявили, що немає жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

– Ми не побачили жодних підстав для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції і жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, – йдеться у заяві Пентагону.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни пише, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – це чергова інформаційна операція, яка має підігріти побоювання західного світу щодо ядерної ескалації. Мовляв, Путін таким чином свідомо перебільшує можливості російського воєнно-промислового комплексу, щоб наштовхнути західні країни на думку про нібито марність витрат ресурсів на підтримку України.

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