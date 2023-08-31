Заглянуть в недоступные места: как 3D-сканирование помогает в расследовании преступлений РФ

Разрушенные дома сканируют правоохранители в Харьковской области. 3D-модель является точной копией места обстрела. Оборудование подробно фиксирует все предметы вокруг, видит через стены и может заглянуть в недоступные места – это поможет в расследовании.

Следователи Нацполиции и прокуроры отсканировали многоэтажку в Изюме, которую в марте прошлого года россияне превратили в руины, а под завалами погибли около полусотни человек.

Тогда, по данным прокуратуры, были найдены 44 жертвы, их оккупанты приказали закопать на стихийном кладбище в изюмском лесу. А когда Вооруженные силы Украины освободили город – тела эксгумировали. Недавно следователи снова раскапывали место удара и искали останки людей, которые могли остаться под завалами – их считают пропавшими без вести. Изверги пытались уничтожить улики, все сбросили в яму и закопали.

После сканирования уже через несколько часов программа выдает результат – 3D-модель дома, позволяющая со всех сторон осмотреть место преступления, произвести замеры с точностью до миллиметра.

— Эта новая техника дает динамическое отображение места происшествия. Если протокол – это статическое, человек читает и понимает, что происходило, то в 3D-формате следователь сможет в любой момент вернуться на место происшествия, – отмечает заместитель начальника следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Дмитрий Сойма.

В прокуратуре другое оборудование – тоже скан, но из воздуха. Квадрокоптер сделал несколько тысяч снимков за 15 минут, просканировал недоступные места и заросли. Это в десятки раз ускоряет работу.

Российский снаряд ударил под первый этаж дома – под обломками оказались находившиеся в укрытии люди. Однако на 3D-модели хорошо видны дыры в стене и на крыше – это обстрелы из артиллерии, объясняет прокурор. По зданию стреляли неоднократно, пока наконец не превратили его в братскую могилу.

— В дальнейшем мы можем использовать это в Европейском суде по правам человека, а также в Международном уголовном суде, – объяснил прокурор отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Харьковской области Дмитрий Яциченко.

На месте российского преступления были обнаружены обломки снарядов, продолжается экспертиза, которая позволит установить, из какого именно оружия была уничтожена многоэтажка. Уже вышли на след исполнителей кровавого приказа – знают, откуда могли стрелять. Когда следствие будет завершено – назовут имена палачей в погонах.

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