Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ

Зруйновані будинки сканують правоохоронці на Харківщині. 3D-модель є точною копією місця обстрілу. Обладнання детально фіксує всі предмети довкола, бачить крізь стіни й може зазирнути в недоступні місця – це допоможе в розслідуванні.

Слідчі Нацполіції та прокурори відсканували багатоповерхівку в Ізюмі, яку торік у березні росіяни перетворили на руїни, а під завалами загинули близько пів сотні людей.

Тоді, за даними прокуратури, було знайдено 44 жертви, їх окупанти наказали закопати на стихійному цвинтарі в ізюмському лісі. А коли Збройні сили України звільнили місто – тіла ексгумували. Нещодавно слідчі знову розкопували місце удару та шукали останки людей, які могли лишитися під завалами – їх вважають зниклими без вісти. Бо нелюди намагалися знищити докази, все скинули в яму і закопали.

Після сканування вже за кілька годин програма видає результат – 3D-модель будинку, яка дозволяє з усіх боків оглянути місце злочину, зробити заміри з точністю до міліметра.

– Ця нова техніка дає динамічне відображення місця події. Якщо протокол – це статичне, людина читає і розуміє, що відбувалося, то в 3D-форматі слідчий зможе у будь-який момент повернутися на місце події, – зазначає заступник начальника слідчого управління Національної поліції в Харківській області Дмитро Сойма.

У прокуратурі інше обладнання – також скан, але з повітря. Квадрокоптер зробив кілька тисяч знімків за 15 хвилин, просканував недоступні місця й чагарники. Це в десятки разів пришвидшує роботу.

Російський снаряд ударив під перший поверх будинку – під уламками опинилися люди, які були в укритті. Однак на 3D-моделі добре видно діри в стіні та на даху – це обстріли з артилерії, пояснює прокурор. По будівлі стріляли неодноразово, доки врешті не перетворили її на братську могилу.

– В подальшому ми можемо використовувати це у Європейському суді з прав людини, а також в Міжнародному кримінальному суді, – пояснив прокурор відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, прокуратури Харківської області Дмитро Яциченко.

На місці російського злочину знайшли уламки снарядів, триває експертиза, яка дасть змогу встановити, з якої саме зброї була знищена багатоповерхівка. Уже вийшли на слід виконавців кривавого наказу – знають, звідки могли стріляти. Коли слідство буде завершено – назвуть імена катів у погонах.

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