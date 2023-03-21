Оружие или способ обхода санкций? Что Си Цзиньпин предлагает Москве

Эту встречу в Кремле анонсировали еще в декабре прошлого года. В Пекине же на приглашение отреагировали не сразу и до последнего сохраняли тишину. А решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина вообще поставило визит под вопрос. Однако, несмотря ни на что, китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву.

— Визит президента Си Цзиньпина в Россию будет визитом ради мира. На основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. С целью способствования развитию и прогрессу, — заметил спикер МИД Китая Ван Венбинь.

Встрече с китайским лидером в Кремле придают особое значение. Улицы Москвы украсили билбордами с поздравлениями. А накануне Путин даже написал льстивую статью, посвященную Китаю. Си Цзиньпин тоже высказал мнение на страницах российских пропагандистских СМИ. Войну России против Украины он назвал “украинским кризисом”. Заявил, что Китай придерживается беспристрастной позиции и все усилия направляет на содействие миротворческому процессу. Подтверждение этому — обнародованный в годовщину российского вторжения так называемый мирный план.

— Китай всегда выступал за то, что диалог и переговоры являются основным путем разрешения кризиса. Международное сообщество должно играть конструктивную роль и делать больше, чтобы способствовать мирным переговорам, смягчению напряженности и посредничеству, – подчеркнул Ван Венбинь.

В США же сомневаются в искренности мирных инициатив Пекина. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби:

— Нет сомнений, что и Китай, и Россия – две страны, подрывающие международный порядок, основанный на правилах, которые США и союзники выстраивали после Второй мировой войны. Они хотели бы переписать правила игры во всем мире.

Пекин уже помогает Москве. И не только скупает нефть, которая подешевела из-за санкций. Соединенные Штаты ранее подтвердили, что Россия использует в войне против Украины снаряды китайского производства. США предупреждают: Пекин может предоставить агрессору и оружие.

— Возможно, это и есть одна из целей коммуникации между Москвой и Пекином. Путин отдает себе отчет: дела плохи, нужна помощь — и финансовая, и технологическая, и военная — для того, чтобы продолжать эту войну, — отметил дипломат, советник министра обороны Украины Александр Хара.

Но для этого Китай должен решиться поставить свою экономику под удар западных санкций, а также еще больше испортить напряженные отношения с Западом. Между тем, в американском институте изучения войны считают, что на встрече в Москве Си Цзиньпин предложит схемы обхода санкций.

А пока Запад призывает Китай услышать и позицию Киева. По информации источников американского издания Financial Times, после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским – впервые с начала Великой войны.

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