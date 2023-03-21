Зброя чи спосіб обходу санкцій? Що Сі Цзіньпін пропонує Москві

Цю зустріч у Кремлі анонсували ще торік у грудні. В Пекіні ж на запрошення відреагували не одразу і до останнього зберігали тишу. А рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна взагалі поставило візит під питання. Однак попри все китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Москви.

– Візит президента Сі Цзіньпіна до Росії буде візитом заради миру. На основі принципів неконфронтації та ненацілювання на треті сторони. З метою сприяти розвитку і прогресу, – зауважив речник МЗС Китаю Ван Венбінь.

Зустрічі з китайським лідером у Кремлі надають особливого значення. Вулиці Москви прикрасили білбордами з вітаннями. А напередодні Путін навіть написав улесливу статтю, присвячену Китаю. Сі Цзіньпін теж висловив думку на шпальтах російських пропагандистських ЗМІ. Війну Росії проти України він назвав “українською кризою”. Заявив, що Китай дотримується неупередженої позиції й всі зусилля спрямовує на сприяння миротворчому процесу. Підтвердження цьому – оприлюдненний у роковини російського вторгнення так званий мирний план.

– Китай завжди виступав за те, що діалог і переговори є основним шляхом вирішення кризи. Міжнародне співтовариство має відігравати конструктивну роль і робити більше, щоб сприяти мирним переговорам, пом’якшенню напруженості та посередництву, – підкреслив Ван Венбінь.

Натомість у США сумніваються у щирості мирних ініціатив Пекіна. На цьому в інтерв’ю американському телеканалу Fox News налогосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі:

– Немає сумнівів, що і Китай, і Росія – дві країни, які підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, які США та союзники вибудовували після Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри в усьому світі.

Пекін уже допомагає Москві. І не лише скуповує нафту, яка здешевшала через санкції. Сполучені Штати раніше підтвердили: Росія використовує у війні проти України снаряди китайського виробництва. Застерігають: Пекін може надати агресору й зброю.

– Можливо, це і є однієї з цілей комунікації між Москвою і Пекіном. Путін усвідомлює: кепські справи, потрібна допомога – і фінансова, і технологічна, і військова – для того, щоб продовжувати цю війну, – зауважив дипломат, радник міністра оборони України Олександр Хара.

Але для цього Китай повинен зважитися поставити свою економіку під удар західних санкцій, а також ще більше зіпсувати й так напружені відносини із Заходом. Тим часом в американському інституті вивчення війни вважають, що на зустрічі в Москві Сі Цзіньпін запропонує схеми обходу санкцій.

А поки Захід закликає Китай почути й позицію Києва. За інформацією джерел американського видання Financial Times, після візиту в Москву Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським – вперше від початку Великої війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.