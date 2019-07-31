Сдали в эксплуатацию недоделанной: в больнице Ахтырки обрушился потолок

В больнице на Сумщине обвалилась часть потолка. Произошло это всего через несколько недель после капитального ремонта. Застройщик уверен – без посторонних рук не обошлось. Зато врачи и пациенты говорят, что этого и следовало ожидать, ведь в только что отремонтированных помещениях куча недостатков.

Всего обрушилось 10 квадратных метров подвесного потолка. Строители тут же принялись устранять недостатки. Но врачи убеждены: потолок будет падать и дальше, потому что больницу сдавали в эксплуатацию недоделанной.

Возле дверей в палаты установили металлические порожки, через которые трудно перевезти каталки. Ко всему еще и узкие проходы в туалеты.

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Ремонт отделения, где обвалился потолок, стоил 70 млн грн. Это деньги Государственного фонда регионального развития. В целом же новая больница для Ахтырки обошлась почти в 140 млн. Обновляли ее для медиков и пациентов, но их мнения не спросили, – убеждают врачи.

Заказчик работ – управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации. Они и согласовали проект. Сейчас в больнице работает специальная комиссия, специалисты устанавливают причины обвала. Зато в фирме, выполнявшей работы, не исключают, что среди ночи кто-то намеренно проник в больницу и повредил потолок.

Согласно договору, в течение двух лет строители будут устранять недостатки за свой счет. Между тем прокуратура уже открыла уголовное производство. Если докажут, что исполнитель работ нарушил нормы чтобы удешевить ремонт, виновникам грозит до трех лет за решеткой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в университете Петербурга обрушилась крыша.

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