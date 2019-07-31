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Здали в експлуатацію недоробленою: в лікарні Охтирки обвалилася стеля

У лікарні на Сумщині обвалилася частина стелі. Сталося це всього через кілька тижнів після капітального ремонту. Забудовник переконаний – без сторонніх рук не обійшлося. Натомість лікарі та пацієнти кажуть, що цього і треба було чекати, адже у щойно відремонтованих приміщеннях купа недоліків.

Загалом обвалилося 10 квадратних метрів підвісної стелі. Будівельники тут же взялися усувати недоліки. Та лікарі переконані: стеля падатиме і далі, тому що лікарню здавали в експлуатацію недоробленою.

Біля дверей в палати встановили металеві поріжки, через які важко перевезти каталки. До всього ще й завузькі проходи в туалети.

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Ремонт відділення, де обвалилася стеля, коштував 70 млн грн. Це гроші Державного фонду регіонального розвитку. Загалом же нова лікарня для Охтирки обійшлася майже у 140 млн. Оновлювали її для медиків і пацієнтів, але їхньої думки не запитали, – переконують лікарі.

Замовник робіт – управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації. Вони ж і погоджували проект. Нині у лікарні працює спеціальна комісія, фахівці встановлюють причини обвалу. Натомість у фірмі, що виконувала роботи, не виключають, що посеред ночі хтось навмисно проник у лікарню і пошкодив стелю.

Згідно договору, упродовж двох років будівельники усуватимуть недоліки за власний рахунок. Тим часом прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Якщо доведуть, що виконавець робіт порушив норми аби удешевити ремонт, винуватцям загрожує до трьох років за гратами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в університеті Петербурга обвалився дах.

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