Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута, и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Несмотря на российские обстрелы, минометчики из 57 бригады прикрывают пехоту во время наступления и уничтожают вражеские цели. У каждого бойца на этих позициях есть своя мотивация, для большинства – это семья, которая ждет дома.

Военные отмечают датские мины 120-мм калибра. У них хороший разлет осколков, а к выстрелу боеприпас готовится в течение минуты, – говорят военные. Всю информацию о месторасположении врага минометные расчеты в основном получают от аэроразведчиков, а иногда координаты дает пехота.

Чтобы нанести как можно большее поражение, военнослужащие работают по россиянам в связке с другими минометными расчетами. Достижения у минометчиков есть каждый день. Сразу после того, как цель поражена, военнослужащие маскируют миномет и меняют позицию.

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