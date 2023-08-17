Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута, і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Попри російські обстріли, мінометники з 57 бригади прикривають піхоту під час наступу та знищують ворожі цілі. У кожного бійця на цих позиціях є своя мотивація, для більшості – це родина, яка чекає вдома.

Військові відзначають данські міни 120-мм калібру. Вони мають гарний розліт осколків, а до пострілу боєприпас готується протягом хвилини, – кажуть військові. Усю інформацію про місцерозташування ворога мінометні розрахунки здебільшого отримують від аеророзвідників, та інколи координати дає піхота.

Аби нанести якомога більше ураження, військовослужбовці працюють по росіянах у зв’язці з іншими мінометними розрахунками. Здобутки у мінометників є щодня. Одразу після того, як ціль уражено, військовослужбовці маскують міномет, та змінюють позицію.

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