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Земельна реформа та децентралізація відновлять життя у селах – фахівці

Там зникають дороги, немає мобільного зв’язку, та й людей на вулицях не видно. За роки незалежності в Україні зникло майже півтисячі населених пунктів. І цей процес триває. Нині в сільській місцевості живе лише 30% українців, інші ж намагаються облаштувати більш комфортне життя в містах, і найбільше – у Києві, де мешкають 10% від усього населення України. Це приблизно 3,7 млн за недавніми підрахунками Кабміну.

Але насправді ця статистика не відрізняється від загальноєвропейської. Там також триває масова урбанізація. Україні ж, для того, щоб трішки відродити село – може допомогти земельна реформа та децентралізація або ж запровадження податкових пільг, кажуть фахівці.

Поблизу Карповичів спершу зникає дорога, потім зв’язок. Заїхавши в село, не одразу зрозуміло, де люди.

На тутешніх землях навіть працює фермер. Сільська голова, впоравшись по господарству, щодня сумлінно йде на роботу.

Жінка покидати село не хоче. Вона тут господар, звикла і вірить, що сюди можна повернути життя, але її віри замало. Дивіться більше у сюжеті Ольги Читайло.

Факти ICTV раніше писали про те, як молодь розвиває Теребовлю.

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