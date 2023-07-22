Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Від цього травня працювати було вже нестерпно – за простій суден і порушення строків наші зерновики заплатили мільярд доларів. Україна налаштована виконувати й надалі свої зернові зобов’язання, але хто з партнерів допоможе, дасть супровід у морі чи таки дотисне Путіна повернутися в угоду?

Зерновики кажуть, що безпечний експорт морем можливий, якщо судна з продовольством будуть супроводжувати бойові кораблі. В ідеалі – підтримка турецького військового флоту. Але надати свої військові кораблі не наважиться жодна країна, певен посол України в Туреччині. Партнери зацікавлені у продовженні зернової угоди у тому ж форматі, як вона діяла весь цей рік. Туреччина й сама значний імпортер нашого збіжжя, тож великі сподівання, що президент Ердоган таки дотисне Росію.

Нині ситуація з експортом не така критична, як була торік. Зерновим коридором ми вивезли залишки ще з 2021 року. Україна налагодила й альтернативні шляхи – залізницею, автотранспортом, річковими портами Дунаю. На місяць – понад 3,5 млн тонн. Але все це дорожче і довше, аніж перевезення морем, і з’їдає гроші аграріїв, а відповідно, й бюджету України. Експортувати цього сезону нам треба щонайменше 50 млн тонн. Якщо коридору не буде – експорт розтягнеться.

За продовження зернової угоди нині активно виступає Китай – туди йшла третина нашого експорту. Завжди лояльний до Росії, зараз Пекін може почати тиснути на Москву. США нададуть Україні $250 млн на підтримку фермерів, і теж думають, як вплинути на Путіна.

Паралельно маємо удар з іншого боку – Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина та Румунія хочуть продовжити заборону на імпорт зернових з України аж до кінця року. Попри рішення Єврокомісії скасувати заборону 15 вересня, Польша заявила, що купувати українське зерно не буде. Мовляв, захищають своїх фермерів. Але транзит – діє. Те, що така позиція грає на руку Росії, визнають і самі поляки.

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