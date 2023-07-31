Гонят врага в Донецкой области: как ТрО Днепра продвигается на передовой

Бойцы ТрО Днепра, которые до полномасштабного российского вторжения не имели ничего общего с военным делом, сейчас гонят врага на горячем Донецком направлении.

Чтобы пройти и зачистить километр лесополосы иногда нужны сутки – все из-за коварства врага, минирующего каждый метр украинской земли. Когда же наши защитники в конце концов занимают очередную позицию окупантов, то получают большой бонус – убегая, россияне бросают целые склады с боеприпасами, а украинские воины возвращают их с процентами.

Были случаи, когда километр лесополосы проходили за сутки – первые 300 метров за 3 часа, а дальше – российские подарки.

Оставляют не только целые склады с боекомлектами, но и своих раненых. Иногда их выносят из поля сражения наши защитники. На счету группы не один успешный штурм – воины уже даже не берутся считать. А впереди – главный для каждого день.

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