Женуть ворога на Донеччині: як ТрО Дніпра просувається на передовій

Бійці ТрО Дніпра, які до повномасштабного російського вторгнення не мали нічого спільного з військовою справою, нині женуть ворога на пекельному Донецькому напрямку.

Аби пройти та зачистити кілометр лісосмуги іноді йде доба – все через підступність ворога, який мінує кожен метр української землі. Коли ж наші захисники врешті займають чергову позицію окупантів, то отримують неабиякий бонус – тікаючи, росіяни кидають цілі склади з боєприпасами, а українські воїни повертають їх із відсотками.

Були випадки, коли кілометр лісосмуги проходили за добу – перші 300 метрів за 3 години, а далі – російські подарунки.

Лишають не тільки цілі склади з боєкомлектами, а й своїх поранених. Часом їх виносять із поля бою наші захисники. Позаду в групи не один успішний штурм – воїни уже навіть не беруться рахувати. А попереду – головний для кожного день.

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