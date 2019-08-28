Жетоны и зеленые карты исчезнут из метро – когда и чем заменят

Столичное метро меняет правила проезда. С 1 ноября исчезают жетоны, их уже на некоторых станциях не продают. Выводят из оборота и проездные карточки метро. Люди штурмуют кассы, нововведения воспринимают не все, но обратного пути не будет – отмечают в метрополитене.

Уже в 7.00 у кассы на станции столичного метро Житомирская большая очередь. Те, кто ездит здесь ежедневно, уверяют, что бывает и хуже. Такая ситуация особенно критична в утренние часы пик, ведь один пассажир может купить только один жетон.

Читайте: Киевский метрополитен отказывается от зеленых карточек: список станций

В метрополитене об очередях знают, но от ограничений на жетоны отказываться не собираются. Говорят, что решение о современных методах оплаты проезда окончательное и неотвратимое. Жетоны и нынешние карточки для многократных поездок из обращения выведут уже с 1 ноября.

Сейчас только 20% пассажиров столичной подземки пользуются жетонами, и в метрополитене ожидают, что полный отказ от такой оплаты будет безболезненный.

Для тех, кто редко пользуется метро, будут одноразовые бумажные QR-билеты, их будут продавать в специальных автоматах самообслуживания.

Главная идея изменений – ввести в столице единый электронный билет Kyiv Smart Card, что позволит не только ездить в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро, ​​но и сэкономит деньги пассажиров. Стоимость такой карточки 50 грн.

Напомним, в Киеве на станции метро Крещатик умерла женщина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.