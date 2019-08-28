Жетони та зелені карти зникнуть із метро – коли та чим замінять

Столичне метро змінює правила проїзду. З 1 листопада зникають жетони, їх вже на деяких станціях не продають. Виводять з обігу і проїзні картки метро. Люди штурмують каси, нововведення сприймають не всі, але зворотнього шляху не буде – наголошують у метрополітені.

Вже о 7.0 біля каси на станції столичного метро Житомирська велика черга. Ті, хто їздить тут щодня, запевняють, що буває й гірше. Така ситуація особливо критична в ранкові години пік, адже один пасажир може купити лише один жетон.

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У метрополітені про черги знають, але від обмежень на жетони відмовлятися не збираються. Кажуть, що рішення про сучасні методи оплати проїзду остаточне й невідворотне. Жетони та нинішні картки для багаторазових поїздок з обігу виведуть уже з 1 листопада.

Нині лише 20% пасажирів столичної підземки користуються жетонами, і у метрополітені очікують, що повна відмова від такої оплати буде безболісною.

Для тих, хто рідко користується метро, будуть одноразові паперові QR-квитки, їх продаватимуть у спеціальних автоматах самообслуговування.

Головна ідея змін – запровадити у столиці єдиний електронний квиток Kyiv Smart Card, що дозволить не лише їздити у автобусі, тролейбусі, трамваї та метро, але й заощадить гроші пасажирів. Вартість такої картки 50 грн.

Нагадаємо, у Києві на станції метро Хрещатик померла жінка.

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