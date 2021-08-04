ЖК в сердце исторической улице: в Харькове идет суд из-за незаконнй стройки

На одной из старейших улиц Харькова продолжается строительство жилого комплекса. По документам же на улице Куликовской происходит реконструкция квартиры.

Отстоять справедливость и защитить архитектурное наследие Харькова пытается Елена Рофе-Бекетова — правнучка известного украинского архитектора Алексея Бекетова.

Имея официальные ответы от соответствующих учреждений, разрешительных документов не имеет, защитницу вызвали в суд сами застройщики.

Адвокат застройщика Turkish development не отвергает — компания может договориться с Рофе-Бекетовой, если та прекратить критику. Правоохранители заявили, что застройщик действительно не имел права закладывать многоэтажку.

— Харьковский горсовет предоставил в частную собственность земельный участок, на котором размещен памятник археологии местного значения. Без согласования с профильным археологическим ведомством чиновники не имели права согласовывать приватизацию, — сообщили в прокуратуре.

Адвокат ЖК Куликовский, который и строит Turkish development, пытается доказать в суде, что на момент получения участка в собственность, земля под строительством не была признана объединения объектом культурного наследия.

Прокурор апеллирует — это было признано еще в 2013 году и впоследствии подтверждено в историко-архитектурном плане.

Судебная тяжба продолжается, а активисты переживают — когда в дом заселяться люди, а квартиры активно распродают, вернуть историческую достопримечательность будет невозможно.

Фото: Turkish development

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