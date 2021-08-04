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Наташа Тарчевська |

ЖК в серці історичної вулиці: у Харкові триває суд через незаконне будівництво

На одній із найстаріших вулиць Харкова триває будівництво житлового комплексу. За документами ж на вулиці Куликівській відбувається реконструкція квартири.

Відстояти справедливість і захистити архітектурну спадщину Харкова намагається Олена Рофе-Бекетова – правнучка відомого українського архітектора Олексія Бекетова.

Маючи офіційні відповіді від відповідних установ, що дозвільних документів компанія не має, захисницю викликали до суду самі забудовники.

Адвокат забудовника Turkish development не відкидає – компанія може укласти мирову з Рофе-Бекетовою, якщо та припинить критику. Водночас правоохоронці заявили, що забудовник дійсно не мав права закладати багатоповерхівку.

– Харківська міськрада надала у приватну власність земельну ділянку, на якій розміщено пам’ятку археології місцевого значення. Без погодження з профільним археологічним відомством чиновники не мали права погоджувати приватизацію, – повідомили в прокуратурі.

Адвокат ЖК Куликівський, який і будує Turkish development, в суді намагається довести, що на момент отримання ділянки у власність, земля під будівництвом не була визнана об`єктом культурної спадщини.

Прокурор апелює – це було визнано ще у 2013 році і згодом підтверджено в історико-архітектурному плані.

Судова тяганина триває, а активісти переймаються – коли в будинок заселяться люди, а квартири активно розпродують, повернути історичну пам’ятку буде неможливо.

Фото: Turkish development

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