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Жесткий карантин и высокие штрафы. Как мир пытается остановить коронавирус

436 тыс. инфицированных в мире, более 19 тыс. умерших и почти 112 тыс. выздоровели — последние данные распространение коронавируса. Он достался и королевских дворцов, стало известно, что Covid-19 заразился британский принц Чарльз. 71-летний принц имеет легкие симптомы, чувствует себя хорошо и вместе со своей женой Камиллой изолировался в своей резиденции. Великобритания — на жестком карантине, люди практически не выходят из домов.

В Европе больше всего зараженных в Италии — более 69 тыс., умерших там почти 7 тыс. В Испании — более 47 тыс. больных и более 3,5 тыс. жертв. Итальянская власть повысила штрафы за нарушение карантина — теперь они составляют от 400 до 3 тыс. евро. А в некоторых городах полиция с помощью беспилотников следит, придерживаются ли граждане изоляции. Детали в сюжете Марты Вишневской и Анны Боль.

Напомним, Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны.

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