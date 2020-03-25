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Жорсткий карантин і високі штрафи. Як світ намагається зупинити коронавірус

436 тис. інфікованих у світі, понад 19 тис. померлих та майже 112 тис. одужали – останні дані поширення коронавірусу. Він дістався і королівських палаців, стало відомо, що Covid-19 заразився британський принц Чарльз. 71-річний принц має легкі симптоми, почувається добре і разом зі своєю дружиною Камілою ізолювався у своїй резиденції. Британія – на жорсткому карантині, люди практично не виходять з будинків.

В Європі найбільше заражених в Італії – понад 69 тис., померлих там майже 7 тис. В Іспанії – понад 47 тис. недужих і понад 3,5 тис. жертв. Італійська влада підвищила штрафи за порушення карантину – тепер вони складають від 400 до 3 тис. євро. А у деяких містах поліція за допомогою дронів слідкує чи громадяни дотримуються ізоляції. Деталі у сюжеті Марти Вишневської та Анни Боль.

Нагадаємо, Україна заборонить будь-який пасажирський перетин кордону в обидва боки.

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