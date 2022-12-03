Жорстокі бої за Бахмут: як ЗСУ боронять місто від окупантів

На околицях Бахмута безперестанку тривають бої. Навіть зараз ворожа піхота штурмує підступи до міста. По самому Бахмуту теж регулярно прилітає. Без перебільшення, на сьогодні це найгарячіша точка на усій ділянці фронту.

Авіація, артилерія – реактивна та ствольна. Росіяни розбирають місто на цеглини, добре розуміючи, що вони воюють із цивільними. Тактика ворога незмінна. Коли росіяни не можуть взяти живою силою, вони беруть артилерією. Коли артилерія ЗСУ їх подавлює, росіяни починають нищити все.

По захисниках України спершу відпрацьовує ворожа артилерія, потім хвилями наступають мобілізовані, адже Кремлю їх не шкода. Поки наші оборонці зайняті їх знищенням, із флангів підступають кадрові російські військові.

Таким чином РФ намагається вибити наших героїв з позицій. Але ЗСУ тримаються і дають бій, знищуючи ворога.

Щодня стягується більше техніки, як зі сторони окупанта, так і зі сторони України. Бої йдуть жорсткі, напруга зростає. І, схоже, що росіяни повторюють ті ж самі помилки, що і в Сєверодонецьку. Виснажують свої ресурси для отримання незначної тактичної переваги, а далі наступ захлинається.

Чому ж РФ уже пів року так відчайдушно намагається захопити Бахмут? Пояснюють це тим, що армія РФ була змушена тікати з Херсона позбавивши Путіна його “досягнень” і тепер царю потрібні хоч якісь перемоги. Бахмут – став для Росії найважливішою в ідеологічному та політичному плані ціллю, але ні ресурсів, ні мотивації солдат РФ та ніякої їхньої кількості не вистачить, щоб прорвати героїчну оборону ЗСУ.

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