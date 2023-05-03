Накануне наши корреспонденты побывали в городе Северске, в котором до войны проживало 11 тысяч человек, а сейчас – около тысячи. Последний раз именно наша съемочная группа была там прошлой осенью, и тогда там можно было встретить местное население на улице. Попав в центральную часть города на этот раз, наша съемочная группа не увидела ни души.

– От города почти ничего не осталось, он разрушен почти до основания. Враг постоянно ведет обстрел из ствольной артиллерии, а реактивной артиллерии, – рассказал военный с псевдо Тоха.

Более того, наши журналисты стали свидетелями очередного обстрела и едва успели выбраться из-под огня. Когда военные вывезли съемочную группу на безопасное расстояние объяснили, что произошло.

– То была, наверное, стволка, и какой-то такой за 150 калибр. Крупный снаряд. Надо было быстренько, чтоб не мешать ребятам работать и не набрать проблем, – пояснил военный с псевдо Доцент.

Впрочем, наши военные с ответом не отстали и начали вести встречный огонь.

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