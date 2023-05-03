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Владислав Круглов, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Напередодні наші кореспонденти побували у місті Сіверську, в якому до війни мешкало 11 тисяч людей, а зараз близько тисячі. Востаннє саме наша знімальна група була там минулої осені, і ще тоді там можна було зустріти місцеве населення на вулиці. Потрапивши у центральну частину міста цього разу, наша знімальна група не побачила ні душі.

– Від міста майже нічого не залишилося, воно зруйноване майже вщент. Ворог постійно веде обстріл зі ствольної артилерії, а реактивної артилерії, – розповів військовий на псевдо Тоха

Ба більше наші журналісти стали свідками чергового обстрілу та ледве встигли вибратися з-під вогню. Коли військові вивезли знімальну групу на безпечну відстань пояснили, що сталося. 

– То була напевно стволка, і якийсь такий за 150-й калібр. Крупний снаряд. Треба було швиденько, не заважати хлопцям працювати й не набрати проблем, – пояснив військовий на псевдо Доцент.

Втім наші військові із відповіддю не забарилися і почали вести зустрічний вогонь.

Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, Сіверськ
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