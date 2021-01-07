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Жир вместо молока. 12 из 168 предприятий Украины подделывают молочку

В конце года Антимонопольный комитет оштрафовал 10 предприятий более чем на 140 млн грн. Это итоги проверок 2019 года.

Недобросовестные производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт маслом. В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.

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Поиск фальсификата инициировали общественные организации. В два этапа они провели проверку 168 образцов сыра и сливочного масла. Выяснилось, что продукцию подделывали 12 производителей.

Дважды отделалось штрафами более чем 30 млн грн Днепровское предприятие. Да еще и в третий раз его оштрафовала местная Госпродпотребслужба — еще на 71 тыс. Грн. Поскольку в масле нашли немолочный жир.

Количество таких нарушений — лишь верхушка айсберга. В Украине нет ни одной области, где бы не было фальсификата, — говорит руководительница Госпродпотребслужбы.

Если сетевые магазины должны отчитываться о поставщиках продукции, то в маленьких магазинчиках и на рынках — ситуация намного хуже. Этот товар могут бодяжить в полной антисанитарии в заброшенных складах или гаражах.

Поэтому вскоре общественные активисты планируют начать третий этап проверок. Надеются, что присоединятся и правоохранители, там и им есть работа. А потребителям специалисты советуют не обманываться низким ценам — ведь там завернутый фальсификат.

Поэтому нужно немедленно менять законы и вводить понятие фальсификации и мошенничества с пищевыми продуктами и существенно наказывать. Без жесткого контроля и больших штрафов недобросовестных производителей не остановить.

На Черниговщине разоблачили фальсификацию товаров

В городе Бахмач Черниговской области местный предприниматель торговал фальсифицированными алкогольными напитками и сигаретами.

Во время обысков в торговом заведении полиция изъяла около 2 тыс. тонн жидкости с содержанием алкоголя. Она была разлита в разных сосудах, а также замаскированная в бутылках под водку популярных брендов.

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