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Жир замість молока. 12 з 168 підприємств України підробляють молочку

Наприкінці року Антимонопольний комітет оштрафував 10 підприємств на понад 140 млн грн. Це підсумки перевірок 2019 року.

Несумлінні виробники виготовляли суміші з невідомими складниками і при цьому називали продукт маслом. У деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%.

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Пошук фальсифікату ініціювали громадські організації. У два етапи вони провели перевірку 168 зразків сиру і вершкового масла. З’ясувалось, що продукцію підробляли 12 виробників.

Двічі відбулося штрафами на понад 30 млн грн Дніпровське підприємство. Та ще й утретє його оштрафувала місцева Держпродспоживслужба – ще на 71 тис. грн. Бо у маслі знайшли немолочний жир.

Кількість таких порушень – лише верхівка айсбергу. В Україні немає жодної області, де б не було фальсифікату, – каже очільниця Держпродспоживслужби.

Якщо мережеві магазини мають звітувати про постачальників продукції, то у маленьких крамничках і на базарах – ситуація набагато гірша. Цей товар можуть бодяжити у повній антисанітарії у закинутих складах чи гаражах.

Тому незабаром громадські активісти планують почати третій етап перевірок. Сподіваються, що долучаться і правоохоронці, бо там і їм є робота. А споживачам фахівці радять не обманювати себе низькими цінами – адже там загорнутий фальсифікат.

Тож треба негайно змінювати закони і вводити поняття фальсифікації і шахрайства з харчовими продуктами та суттєво карати. Без жорсткого контролю і великих штрафів несумлінних  виробників не зупинити.

На Чернігівщині викрили фальсифікацію товарів

У місті Бахмач Чернігівської області місцевий підприємець торгував фальсифікованими алкогольними напоями та цигарками.

Під час обшуків у торговельному закладі поліція вилучила близько 2 тис. тонн рідини з вмістом алкоголю. Вона була розлита у різних посудинах, а також замаскована у пляшках під горілку популярних брендів.

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