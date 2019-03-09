Жилье для сирот: сколько денег выделили и реально ли получить

Государство начало широкомасштабную кампанию по обеспечению сирот жильем. В этом году заложили в бюджет 700 млн. гривен. Этого, конечно, всем не хватит, но главное – начали что-то делать, и на местах о сиротах вспомнили. Потому что во многих областях деньги на этот вопрос вообще не выделяют, а если и покупают квартиры, то там часто и жить страшно – это старые развалюхи. Сейчас без квартир – 26 тыс. сирот.

В программу попадает молодежь от 18 до 23 лет. Каждый имеет право в среднем на 13,5 м жилья в квартире на 31,5 квадрат. Но реалии несколько иные.

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За 10 лет смогли расселить 150 сирот. Правда, потом добавляются новые, поэтому проблемы нарастают как ком снега. В 2017 году в проблему вмешалось государство. Только в прошлом году на деньги бюджета сиротам приобрели более 800 квартир. На это направили полмиллиарда гривен. Еще 500 купили местные бюджеты. На этот год в бюджет заложили более 700 млн.

В Счетной палате сетуют: жилье покупают, но вот критерии, как тратить государственные деньги, прописать забыли. Осенью эксперты провели аудит сиротских домов. Здесь говорят: почти 70% денег на местах потратили неэффективно. Органы прокуратуры открыли по делу 8 уголовных производств, их курирует ГПУ. Также история заинтересовала государственное бюро расследований. В Минсоц пообещали ошибки исправить. А у сирот появилась очередная надежда, потому что после таких скандалов дела сдвигают с мертвой точки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Славянске водитель автобуса избил парня-сироту.

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