Житло для сиріт: скільки грошей виділили та чи реально отримати

Держава почала широкомасштабну кампанію із забезпечення сиріт житлом. Цьогоріч заклали в бюджет 700 млн. гривень. Цього, звісно, усім не вистачить, та головне – почали щось робити, та й на місцях про сиріт згадали. Бо в багатьох областях гроші на це питання взагалі не виділяють, а якщо і купують квартири, то там часто і жити страшно – це старі розвалюхи. Нині без помешкань – 26 тис. сиріт.

Під програму потрапляє молодь від 18 до 23 років. Кожен має право в середньому на 13,5 м житла в квартирі на 31,5 квадрат. Та реалії дещо інші.

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За 10 років змогли розселити 150 сиріт. Щоправда, потім додаються нові, тож проблеми наростають як грудка снігу. У 2017 році у проблему втрутилася держава. Лише торік на гроші бюджету сиротам придбали понад 800 квартир. На це спрямували півмільярда гривень. Ще 500 купили місцеві бюджети. На цей рік у бюджет заклали понад 700 млн.

В Рахунковій палаті нарікають: житло купують, та от критерії, як витрачати державні гроші, прописати забули. Восени експерти провели аудит сирітських помешкань. Тут кажуть: майже 70% грошей на місцях витратили неефективно. Органи прокуратури відкрили у справі 8 кримінальних проваджень, їх курує ГПУ. Також історія зацікавила державне бюро розслідувань. У Мінсоці пообіцяли помилки виправити. А в сиріт з’явилася чергова надія, бо після таких скандалів справи зрушують із мертвої точки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Слов’янську водій автобуса побив хлопця-сироту.

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