Жизнь без пластика: как отказываются от него в мире и какая ситуация в Украине

Жизнь без пластика. До 2021 года в ЕС хотят запретить полиэтиленовые пакеты, одноразовую посуду и даже соломинки. Все, что будто бы облегчает нам жизнь – убивает природу. Ни один кусок пластмассы на планете еще не успел разложиться. Ведь для этого нужно почти 500 лет.

Между тем только пластиковых пакетов в мире ежегодно производится более 13 миллиардов, то есть 300 штук на каждого взрослого. Чтобы изменить ситуацию, Европейский парламент утвердил проект директивы о запрете некоторых одноразовых пластиковых предметов.

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В мире инициативу подхватили и 250 известных компаний – производители одежды, косметики и продуктов – присоединились к борьбе с вредными упаковками. В частности такие бренды, как H&M, L’Oreal, Stella McCartney уже подписали обязательства о сокращении использования пластика. Разработали поэтапную программу.

Отказ от пластика уже поддержали и некоторые отечественные сети. В магазине UA made на кассе предлагают как картонные пакеты, так и экологические. Стоят такие от 1 гривны.

О полном или частичном отказе от пластика заявили уже более чем в 40 странах мира. Среди них не только страны Евросоюза, но и африканские и азиатские государства. В Украине же до сих пор не принято никаких решений, вопрос лишь обсуждают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заработать на собственном мусоре и помочь экологии.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 11:44



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