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Життя без пластику: як відмовляються від нього у світі та яка ситуація в Україні

Життя без пластику. До 2021 року в ЄС хочуть заборонити поліетиленові пакети, одноразовий посуд, навіть соломинки. Все, що ніби-то полегшує нам життя – вбиває природу. Жоден шматок пластмаси на планеті ще не встиг розкластися. Адже для цього потрібно майже п’ятсот років.

Тим часом лише пластикових пакетів у світі щорічно виготовляють понад 13 мільярдів, тобто 300 штук на кожного дорослого.  Аби змінити ситуацію, Європейський парламент затвердив проект директиви про заборону деяких одноразових пластикових предметів.

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У світі ініціатву підхопили і 250 відомих компаній – виробники одягу, косметики і харчів – долучилися до боротьби зі шкідливими упаковками.  Зокрема такі бренди, як H&M, L’Oreal, Stella McCartney  вже підписали зобов’язання про скорочення використання пластику. Розробили поетапну програму.

Відмову від пластику вже підтримали і деякі  вітчизняні мережі. У магазині  UA made на касі пропонують як картонні пакети, так і екологічні. Коштують такі від 1 гривні.

Про повну або часткову відмову від пластику заявили вже в понад 40 країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азіатські держави. В Україні ж і досі не ухвалено жодних рішень, питання лише обговорюють.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як заробити на власному смітті та допомогти екології.

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