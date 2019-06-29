Живые деревья и увлажнение воздуха: как выбрать ресторан с летней террасой

Эстетический отдых посреди мегаполиса – летом улицы украинских городов расцветают разнообразными красочными террасами. Они – как оазисы посреди шумных улиц, где хоть на некоторое время можно найти затишье от городской суеты.

С помощью террас владельцы ресторанов помещаются одновременно на двух архитектурных стульях. Объединяют территорию учреждения и окружающий ландшафт. А еще террасы позволяют расширить площадь ресторана и пригласить больше гостей.

Одна из лучших террас Киева – в ресторане, который переехал из Донецка. Теперь кроме ресторана здесь кондитерская. Лаконичную террасу владельцы планировали сами – вона не відволікає від їжі і перебуваючи у ній можна помилуватися на костел.

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Также в Киеве есть узбекский дворик – в самом сердце города. Правда, в самом Узбекистане летние террасы закрываются в мае, потому что потом становится слишком жарко. А у нас самое время посидеть в тени. Подушки, посуда, даже массивные двери с резьбой – все привезли из Узбекистана. Подают блюда тоже аутентично. Плов – в ляганах – традиционных блюдах, которые висят тут же на террасе.

Во Львове за год появляется до 400 летних террас. Там летние террасы кафе – привычный элемент городского пейзажа. Чтобы привлечь посетителей, не только заведения особенно заботятся о декоре и стильном оформлении площадок, но и городские чиновники. Для этого уже третий год подряд организовывают конкурс Цветущий лев, где выбирают самую красивую террасу. Сам город указывает, должна ли быть площадка ограждена, будут ли там зонты или маркизы – и уже спустя время владелец может делать проект террасы.

Во Львове есть заведение, на террасе которого есть живые деревья – в частности пальма – а также старинная мебель.

Поэтому идеальный проект современной террасы – отсутствие брендовых зонтов, натуральные материалы, много зелени и увлажнения воздуха, – отмечают дизайнеры.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, законные ли террасы в Киеве и исчезнут ли они с улиц.

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