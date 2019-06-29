Живі дерева та зволоження повітря: як обрати ресторан з літньою терасою

Естетичний відпочинок посеред мегаполісу – влітку вулиці українських міст розквітають різноманітними барвистими терасами. Вони – ніби оазиси посеред гамірних вулиць, де хоч на деякий час можна знайти затишок від міської метушні.

За допомогою терас власники ресторанів вміщуються одночасно на двох архітектурних стільцях. Об’єднують територію закладу і навколишній ландшафт. А ще тераси дозволяють розширити площу ресторану і запросити більше гостей.

Одна з найкращих терас Києва – у ресторані, який переїхав з Донецька. Тепер окрім ресторану тут кондитерська. Лаконічну терасу власники планували самі – она не отвлекает от еды и из нее открывается великолепный вид на костел.

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Також у Києві є узбецький дворик – у самому серці міста. Щоправда, в самому Узбекистані літні тераси зачиняються у травні, бо потім стає аж надто спекотно. А в нас саме час посидіти в тіні. Подушки, посуд, навіть масивні двері з різьбленням – все привезли з Узбекистану. Подають страви теж автентично. Плов – у ляганах – традиційних блюдах, які висять тут же на терасі.

У Львові за рік з’являється до 400 літніх терас. Там літні тераси кав’ярень – звичний елемент міського пейзажу. Аби привабити відвідувачів, не лише заклади особливо дбають про декор і стильне оформлення майданчиків, а й міські урядники. Для цього вже третій рік поспіль організовують конкурс Квітучий лев, де обирають найгарнішу терасу. Саме місто вказує, чи має бути майданчик огороджений, чи будуть там парасолі або маркізи – і вже опісля власник може робити проект тераси.

У Львові є заклад, на терасі якого є живі дерева – зокрема пальма – а також старовинні меблі.

Тож ідеальний проект сучасної тераси – відсутність брендових парасоль, натуральні матеріали, багато зелені та зволоження повітря, – зазначають дизайнери.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи законні тераси Києва та чи зникнуть вони з вулиць.

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