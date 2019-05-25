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Звездный Кураж базар: цель и кому помогают

Драйвово, весело и вкусно. Это звездный Кураж базар. Куражить тут еще и полезно – можно послушать лекции о счастье, научить ребенка рисовать, ну, и конечно, приобрести стильную вещь.

Все деньги от продажи вещей, Маша отдаст на благотворительность ради детей, как Машенька. ДЦП приковал ее к коляске. Девочке, как и сотням других с аутизмом, синдромом Дауна, эпилепсией – нужна социализация.

Подарить таким деткам возможность общаться и развиваться, и призван этот Кураж базар. Все деньги от продажи билетов, вещей, услуг отдадут на благотворительность.

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За эти средства украинская биржа благотворительности профинансирует летний лагерь для полутора сотен детей с комплексными нарушениями. И центр социализации для детей с инвалидностью, в котором смогут заниматься дети, которые через сложную форму инвалидности не могут ходить в школу.

Это уже не первый благотворительный Кураж базар. За три года удалось собрать более 5 млн грн и социализировать более полутысячи детей. Продлится он и завтра. Поэтому, у киевлян еще есть время присоединиться – хорошо провести время и помочь.

К слову, в Киеве открылась выставка художника Александра Клименко.

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