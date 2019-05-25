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Зірковий Кураж базар: мета і кому допомагають

Драйвово, весело та  смачно. Це зірковий Кураж базар. Куражити тут ще й корисно – можна послухати лекції про щастя, навчити дитину малювати, ну, і звичайно, придбати стильну річ.

Усі гроші від продажу речей, Маша віддасть на благодійність заради діток, як Марійка. ДЦП прикував її до візочка. Дівчинці, як і сотням інших з аутизмом, синдромом Дауна, епілепсією –  потрібна соціалізація.

Подарувати таким діткам можливість спілкуватися та розвиватися й покликаний цей Кураж базар. Всі гроші від продажу квитків, речей, послуг та розваг віддадуть на благодійність.

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За ці кошти українська біржа благодійності профінансує літній табір для півтори сотні діток з комплексними порушеннями.  Та центр соціалізації для дітей з інвалідністю, в якому зможуть займатися дітки, які через складну форму інвалідності не можуть ходити до школи.

Це вже не перший благодійний Кураж базар. За три роки вдалося зібрати понад 5 млн грн й соціалізувати понад пів тисячі діток. Триватиме він і завтра. Тож, кияни ще мають час долучитися – гарно провести час та допомогти.

До слова, у Києві відкрилася виставки художника Олександра Клименка.

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