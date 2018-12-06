Зивания: как на Кипре делают самогон из винограда

Виноград и виноградники – это, прежде всего про горные склоны вокруг Пафоса и Лимассола на Кипре. В этих же регионах сконцентрированы большие и малые винодельческие заводы, буквальном в каждом дворе киприоты сами готовят пьянящие напитки.

Зивания – местный самогон из винограда. За сезон выгоняют до 100 литров продукта. Это только для себя, друзей и родственников.

Смотрите: Праздник молодого вина на Закарпатье: чем угощают и цены

В год здесь перерабатывают 5 тыс. тонн винограда. Люди со всех окрестностей свозят свой урожай и, имея все разрешенные документы, могут производить собственный продукт.

Тема лейблов и брендов волнует только тех, кто производит напитки на продажу. Для своих нужд – этим не занимаются.

К слову, во Франции появилось уникальное голубое вино: как делают и цена.

Опубликовано Декабрь, 06 в 20:07



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.