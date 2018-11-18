Праздник молодого вина на Закарпатье: чем угощают и цены

На Закарпатье – праздник молодого вина. В центре Ужгорода местные виноделы угощают десятками сортов украинского Божоле всех желающих. Праздник продлится до сегодняшнего вечера.

Божоле бывает белое, розовое и красное. Имеет матовый цвет, оно живет, с пузырьками углекислого газа. Это первая стадия рождения натурального вина. Именно сейчас виноградный сок превращается в изысканный алкогольный напиток. Божоле – уникальное. Оно еще активно бродит, не осело и не очистилось, объясняют виноделы.

Закарпатское Божоле пьют тысячи туристов. Напиток им нравится. Потому что он по-особенному нежный и мягкий. По вкусу похож на свежий виноградный сок, сладковатый и игривый. Имеет насыщенный аромат и почти не пьянящий. Так как сахар в нем еще не стал спиртом.

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Один литр молодого вина стоит на празднике от 100 до 150 гривен.

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Опубликовано Ноябрь, 18 в 14:24



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