Праздник молодого вина на Закарпатье: чем угощают и цены
На Закарпатье – праздник молодого вина. В центре Ужгорода местные виноделы угощают десятками сортов украинского Божоле всех желающих. Праздник продлится до сегодняшнего вечера.
Божоле бывает белое, розовое и красное. Имеет матовый цвет, оно живет, с пузырьками углекислого газа. Это первая стадия рождения натурального вина. Именно сейчас виноградный сок превращается в изысканный алкогольный напиток. Божоле – уникальное. Оно еще активно бродит, не осело и не очистилось, объясняют виноделы.
Закарпатское Божоле пьют тысячи туристов. Напиток им нравится. Потому что он по-особенному нежный и мягкий. По вкусу похож на свежий виноградный сок, сладковатый и игривый. Имеет насыщенный аромат и почти не пьянящий. Так как сахар в нем еще не стал спиртом.
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Один литр молодого вина стоит на празднике от 100 до 150 гривен.
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