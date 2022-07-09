Заставляли отмывать кровь с пола: история плена 16-летнего сына Олега Буряка

Сын главы Запорожской РВА Олега Буряка Владислав пережил 90 дней в плену. Но, наконец, он рядом с родными.

16-летнего парня взяли в заложники еще 8 апреля на блокпосте в Васильевке, когда он пытался выехать из оккупированного Мелитополя в Запорожье.

Оккупанты упрятали Влада в одиночную камеру своей застенки. К вечеру устроили ему допрос. А потом – потянулись трудные зарешеченные дни.

Владу иногда давали позвонить отцу и, говорит, не трогали. Но заставляли 16-летнего парня убирать в комнате пыток, смывая кровь. Откуда, говорит парень, постоянно звучали страшные крики.

Затем оккупанты вывезли обессиленного парня в гостиницу в Мелитополе, а уже оттуда через несколько недель Влад двинулся на свободную территорию.

– Активно действовал ради освобождения ребенка из плена – все это время, – говорит отец парня чиновник Олег Буряк.

Он признается, что до сих пор не может поверить, что сын рядом с ним. А сам Влад после пережитого говорит, что в свои 16-ть начал несколько по-иному воспринимать жизнь.

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