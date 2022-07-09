Змушували відмивати кров з підлоги: історія полону 16-річного сина Олега Буряка

Син голови Запорізької РВА Олега Буряка Владислав пережив 90 днів у полоні. Та, зрештою, він поруч із рідними.

16-річного хлопця взяли у заручники ще 8 квітня на блокпості у Василівці, коли він намагався виїхати з окупованого Мелітополя до Запоріжжя.

Окупанти запроторили Влада до одиночної камери своєї катівні. Надвечір влаштували йому допит. А потім – потяглися скрутні заґратовані дні.

Владові іноді давали подзвонити батькові та, каже, не чіпали. Натомість змушували 16-річного хлопчину прибирати у кімнаті тортур, змиваючи кров. Звідки, каже парубок, повсякчас лунали страшні крики.

Потім окупанти вивезли знесиленого хлопця до готелю в Мелітополі, а вже звідти за кілька тижнів Влад рушив на вільну територію.

– Активно діяв заради звільнення дитини з полону – увесь цей час, – каже батько хлопця посадовець Олег Буряк.

Він зізнається, що досі не може повірити у те, що син поруч із ним. А сам Влад після пережитого каже, що у свої 16-ть почав дещо по-іншому сприймати життя.

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