Обесценивания нацвалюты: в НБУ назвали причину

Гривна уже реагирует на внешние экономические проблемы. Национальная валюта обесценивается, зато доллар и евро стремительно набирают цену. Еще в декабре 2019 года украинцы гордились своей валютой, тогда доллар стоил почти 23 грн. Но прошло два месяца, и ситуация кардинально изменилась. На 10 марта за один зеленый в обменниках просят почти 26 грн.

Операторы едва успевают менять цифры на табло за день делают это по несколько раз. В то же время убеждают, что ажиотажа нет, украинцы обменники не штурмуют и доллары массово не скупают. В Нацбанке уверяют, что ситуация под контролем, а гривна теряет позиции из короновируса в мире. Детали в сюжете Олега Корниенко.

Напомним, обвал цен на нефть, который состоялся 9 марта, всколыхнул мировую экономику.

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