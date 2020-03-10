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Знецінення нацвалюти: в НБУ назвали причину

Гривня вже реагує на зовнішні економічні негаразди. Національна валюта знецінюється, натомість долар та євро стрімко набирають ціну. Ще у грудні 2019 року українці пишалися своєю валютою, тоді долар коштував майже 23 грн. Та минуло два місяці і ситуація кардинально змінилася. На 10 березня за один зелений у обмінниках просять майже 26 грн.

Оператори ледве встигають змінювати цифри на табло, за день роблять це по кілька разів. Водночас переконують, жодного ажіотажу нема, українці обмінники не штурмують і долари масово не скуповують. У Нацбанку переконують, що ситуація під контролем, а гривня втрачає позиції через короновірус у світі. Деталі у сюжеті Олега Корнієнка.

Нагадаємо, обвал цін на нафту, який відбувся 9 березня, сколихнув світову економіку.

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