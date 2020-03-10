Обвал цен на нефть: повлияет ли на курс гривни и цены на топливо

Обвал цен на нефть, который состоялся в понедельник, 9 марта, всколыхнул мировую экономику. Цена за баррель нефти марки Brent упала на 30% и составила $31,4. И хотя к концу дня цена немного поднялась, эксперты назвали это самым масштабным падением со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Факты ICTV разобрались в причинах резкого падения цен на нефть и их последствиях для Украины – что будет с гривней и украинской экономикой.

Цены на нефть упали. При чем здесь Россия и ОПЕК?

Причиной масштабного колебания цены на нефть стал конфликт между Россией и Саудовской Аравией.

Дело в том, что из-за коронавируса стоимость горючего уже давно снижается. На мировом рынке образовался избыток нефти, ведь Китай, который был одним из крупнейших импортеров, сократил спрос.

Для того, чтобы исправить ситуацию, страны-участники ОПЕК планировали снизить добычу нефти. В частности, они собрались для переговоров 6 марта, но так и не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти. Действующее же теряет силу уже с 1 апреля, и после этого любые ограничения со стран будут сняты.

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Россия отказалась ужесточать ограничения, аргументируя это тем, что стране не выгодно. В ответ Саудовская Аравия, в которой добыча нефти стоит очень дешево, снизила стоимость своего сырья. Она предложила своим клиентам скидку в $7-8 на будущие контракты, а также заявила о наращивании добычи.

Кризис в России. Что произошло с рублем?

Колебания цен на нефтепродукты существенно сказались на РФ. Это, объясняют эксперты, вызвано тем, что половина российской экономики завязана на добыче и продаже нефтепродуктов и газа.

Так, российский рубль, курс которого напрямую зависит от нефтяных котировок, упал до четырехлетнего минимума. Стоимость доллара выросла до 75,6 рублей, а евро – 86 рублей. Хотя по состоянию на 10 марта нацвалюта РФ немного укрепилась и доллар стоял уже 72,5 рубля.

Задело также российские ценные бумаги – на бирже в Лондоне цены на них упали. Наибольшие убытки понесли компании Новатэк – 27,5%, Лукойл – 25,6%, Сбербанк – 25,2%.

Почему вчерашние события назвали черным понедельником?

9 марта окрестили черным понедельником на мировых фондовых биржах. В результате падения стоимости нефти рынки во всех уголках мира ощутимо обвалились. Падение оценивают как самое масштабное со времен мирового кризиса 2008 года.

В частности, обвал котировок настиг Гонконгскую биржу – индекс Hang Seng упал на 4,23%. Во время закрытия торгов на Парижской фондовой бирже главный показатель котировок ведущих французских корпораций CAC 40 упал на 8,39%. На Миланской бирже торги завершились обвалом на 11,7%, на Лондонской – 7,7%.

Американский же рынок обвалился сразу после начала торгов – индекс Dow Jones, например, упал на 7%. Из-за этого торги прекратились на 15 минут.

Почувствовал колебания и рынок криптовалюты. Цена биткоина упала на $900 и по состоянию на утро 10 марта колебалась в пределах $7 800.

А вот золото как надежное средство сохранения капитала наоборот подорожало почти на 20%. По состоянию на вторник 10 марта оно стоило $1 654 за унцию, и это рекордная стоимость с 2012 года.

Но эксперты успокаивают – кризисной ситуация кажется только на первый взгляд.

– Существенное снижение стоимости энергоресурсов в итоге даст только позитив для экономик – это снижение себестоимости изготовления продукции, предоставления транспортных услуг, – говорит экономист Андрей Новак.

Рубль резко упал. То же самое ожидает и гривню?

На фоне событий понедельника курс украинской гривны тоже продемонстрировал нестабильность. Курс доллара на межбанке 10 марта взлетел до 25,35 грн в продаже, добавив 34 копейки. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки – до 28,80 грн.

Но экономист утверждает, что колебания курса – это психологическая реакция украинцев на обвал рубля в соседней стране.

– Нужно, чтобы руководство НБУ и правительство вышли с публичным заявлением и дали четкий сигнал, что угрозы для гривны нет. Зависимости гривны от рубля ни торговой, ни инвестиционной нет, поэтому, несмотря на обвал рубля, гривне с финансовой точки зрения ничего не угрожает, – говорит эксперт.

Эксперт по инвестициям и прогнозированию European Analytical Centre Вадим Бардась прогнозирует, что курс доллара будет колебаться в пределах 25-26 грн, но обвала нацвалюты ожидать точно не стоит. В том числе, и из-за значительного объема резервов Нацбанка.

– Гривня продолжит ползучую девальвацию из-за снижения деловой активности в глобальной экономике, поскольку уменьшатся объемы экспорта отечественных товаров и поступления долгового капитала в Украину и увеличится потребность в эмиссии национальной денежной единицы для покрытия дефицита государственного бюджета, – отмечает эксперт.

Цена на нефть снизилась. Это означает, что горючее подешевеет?

Украина может только выиграть от падения цен на нефтепродукты. В частности, из-за снижения стоимости горючего. Но, отмечает эксперт Андрей Новак, падение цены будет зависеть от двух факторов – мировой цены и курса гривны.

– Снизится стоимость примерно в тех же пропорциях, в которых состоится удешевление на мировых рынках. Но многое будет зависеть от курса гривны. 80% горючего – импортное. Оно покупается за валюту. Поэтому если гривня будет девальвировать, то это нивелирует падение цен на нефтепродукты.

В то же время о том, что должно произойти падение цен на горючее, говорят и в Антимонопольном комитете. Там отметили, что будут “внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами”, потому что цену не только на сырую нефть, но и на опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение.

Зато Вадим Бардась на значительное снижение цен на горючее советует не надеяться. Он напоминает, снижение в начале года с $65 до текущего значения почти не повлияло на ценники на АЗС. Горючее подешевело только на 2,6% при 59-процентном обвале цен на нефть.

– Рынок горючего в Украине монополизирован, и владельцы фиксируют высокие доходы, поэтому основным фактором влияния на цену является объем спроса. В текущих условиях можно ожидать лишь незначительного снижения стоимости горючего – на 3-5% в зависимости от эластичности объемов продажи на АЗС относительно цены.

Подытоживая, экономический эксперт Новак также отмечает, что цены на нефть в перспективе могут только снижаться:

– Общая тенденция в том, что добывающие источники энергии уходят в прошлое. Их доля уменьшается в противовес возобновляемым источникам. Эта тенденция будет продолжаться. Цены на нефть даже в этом году рискуют опуститься до отметки 20.

Так что падение на мировых рынках хоть и вызвало много паники, значительного влияния на украинскую экономику не будет иметь.

Лилия Ященко