ЗНО, прийом документів і старт навчання: все про вступну кампанію під час карантину

Не позаздриш цього року випускникам шкіл та їхнім батькам. Карантин просто перекреслив усі їхні плани, наміри і навіть мрії. Спочатку він ускладнив життя дистанційним навчанням, далі зірвав випускний, скасував пробне ЗНО, а тепер ще й відтермінував справжнє. Виші прийматимуть документи з 1 серпня. А навчання розпочнуть тільки у жовтні.

Поки відомо, що медиків за державний кошт готуватимуть на 7% більше. Решту цифр обіцяють до початку вступної кампанії. А вона через карантин стартує на місяць пізніше.

ЗНО триватиме з 25 червня до 17 липня. З 1 серпня виші почнуть приймати документи. Творчі іспити дозволили проводити он-лайн.

Щоб у приймальних комісіях не було натовпу, у ВНЗ зарахують навіть за копіями документів, завіреними електронним підписом. Його можна отримати із 16 років. Оригінал донесете, коли розпочнуться заняття. А це 17 вересня, або за песимістичним сценарієм – листопад.

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Виші про всяк випадок готуються до двох форматів: звичайного і он-лайн. В університеті Шевченка, якщо вірус не відступить, форми навчання комбінуватимуть.

Також у студентах з України зацікавлена Польща – нині там навчаються 80 тис. наших співвітчизників. Тож університети йдуть на поступки. Не вимагають двотижневої самоізоляції після прибуття, цін на навчання не підвищували.

Зачекати з атестатом готові і виші інших держав. Зокрема, британські та американські. Також, цьогоріч не вимагають мовних сертифікатів.

Деякі готові переказати оплату й повернути суму на житло та харчування іноземного студента, якщо розпочати навчання таки доведеться он-лайн. Однак, абітурієнти дуже сподіваються, що заняття почнуть вчасно і реальному режимі.

У МОН попередили, що засоби противірусного захисту для учасників ЗНО 2020 також є обовязковими. Загальний перелік документів на ЗНО 2020 виглядає так: сертифікат учасника тестування; паспорт чи ID-картка – документ, який зазначено у сертифікаті; запрошення на ЗНО (воно є перепусткою на тестування); декілька ручок із чорною пастою; санітайзер та медична маска; вода у пляшці (обов’язково без етикетки).

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